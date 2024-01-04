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Архангельской области представили легитимного министра труда

Именно легитимного, а не нового… Владимир Торопов проходил с приставкой ио с августа прошлого года.

С тайнами его биографии знакомит издание «Регион 29»:

- Владимир Торопов родился в селе Лешуконское Архангельской области.

В 2012 году он окончил Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова по направлению «Физико-математическое образование». Уже с третьего курса Владимир начал работать учителем математики в школе.

В 2013 году он получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2014 году — степень магистра педагогического образования.

Владимир неоднократно повышал свой профессиональный уровень. Так, в 2022 году он прошёл профессиональную переподготовку по президентской программе подготовки управленческих кадров в САФУ имени М. В. Ломоносова по направлению «Менеджмент в бизнесе».

С 2013 года Владимир Алексеевич занимал руководящие должности в различных образовательных организациях. В 2019 году он стал главой Архангельского областного центра социальной защиты населения. С 2022 года Владимир Торопов работает заместителем министра труда, занятости и социального развития Архангельской области.

У министра есть жена и двое детей.

02 июль 16:33 | : Политика

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