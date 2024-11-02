Коммунисты Архангельска попросили своего депутата установить памятник Сталину

Произошло это вчера на встрече с новым (и единственным) представителем КПРФ в Архангельской городской Думе, заменившим Виталия Морозкова, который отказался от мандата по «загадочным обстоятельствам».

Презентовал Кузнецова сам персек регионального обкома Гревцов.

Пришедшие на встречу, по словам очевидцев, с удивлением разглядывали свежеиспеченного защитника интересов пролетариата, ведь еще месяц назад о нем никто и слыхом не слыхивал.

По сведениям из источников, заслуживающих доверие, Илья Владимирович Кузнецов приходится пасынком депутату Госдумы Роману Михайловичу Лябихову. Последний относится к «кошелкам» КПРФ, в свете этого, продвижение родственника по парламентской вертикали вверх становится вполне объяснимым. Фамилия Кузнецов изначально стояла год назад вторым номером в списке коммунистов на выборах в городской парламент, но мандат им достался только один. Целый год ушел на уговоры Морозкова «поступиться личными интересами перед интересами партии».

Пришедшие на встречу поспешили надавать «народному избраннику» наказов. Среди них:

- поднять вопрос состояния дренажно-ливневой канализации в Архангельске;

- льготный проезд для школьников и студентов в городском общественном транспорте;

- расселение ветхого и аварийного жилья;

- возвращение гимназии № 6 имя писателя Максима Горького;

- установка памятника Сталину в центре города.

Илья Владимирович пообещал сделать все, что в его силах…

Наблюдатели от редакции предсказывают, что в дальнейшем фамилия Кузнецов окажется первой в партийном списке коммунистов на следующих выборах в Государственную Думу… а там, куда кривая парламентской удачи вывезет. Возможно, и архангельскому обкому что-то перепадет от щедрот отчима.

(на фото со встречи ясно виден средний возраст сторонников КПРФ в Архангельске и их надежды на светлое будущее)