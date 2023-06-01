Коммунисты Архангельской области выходят на избирательную прямую

На прошедшей в Архангельске внеочередной партийной конференции регионального отделения КПРФ определилась списочная тройка участников в выборах в областное Собрание.

Итак:

- персек обкома Александр Гревцов;

- звезда финансово-промышленной группы «Титан» Надежда Виноградова;

- персек Котласского горкома КПРФ Наталья Ивашина.

Ожидаемо в первой партийной тройке не оказалось фамилии бывшего персека обкома, старожила АОСД Александра Новикова. По сведениям редакции, он пойдет на выборы от общественной организации «Дети войны».

Всего было выдвинуто 69 кандидатов по партийному списку и 23 - по одномандатным округам.

Бог в помощь.