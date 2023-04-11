Звезда зажглась. Коммунисты определились с выборами в АрхГорДуму

Вчера на внеочередной партийной конференции архангельского городского отделения КПРФ была определена первая тройка кандидатов на осенние выборы.

В нее вошли:

- действующий вице-спикер городского парламента Александр Гревцов;

- действующий депутат того же законодательного органа Виталий Морозков;

- помощник депутата Государственной Думы (какого именно?) Илья Кузнецов.

Интересно, что Александр Гревцов также возглавляет партийный список КПРФ на выборах в Архангельской областное Собрание. Ну просто звезда!

Всего было выдвинуто 35 кандидатов по партийным спискам и 15 кандидатов по всем одномандатным избирательным округам.