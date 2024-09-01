Депутата-коммуниста Морозкова разменяли на варяга

Сегодня в ходе очередной сессии Архангельской городской Думы было удовлетворено желание единственного представителя КПРФ Виталия Морозкова сложить депутатские полномочия. То есть, фракция этой партии находится в ступоре… надолго ли?

Сам «Морозко» (внутрипартийная кличка), для которого этот созыв был вторым (в его-то молодые годы), никак не комментирует свое решение.

Однако в кулуарах обкома среди рядовых членов партии ходят разговоры, что на Виталия «надавили сверху», и освободившееся кресло займет некий состоятельный варяг из Москвы (но это не точно). Ровно по той схеме, как сенатором от Архангельской области в 2020 году стал представитель той же партии строительный магнат Некрасов, чей вклад в политику и экономику региона более чем сомнителен. К слову, именно Морозков является помощником на зарплате у последнего.

Такую рокировку позволяет сделать тот факт, что Морозков прошел в депутаты по партийному списку.

Редакция с нетерпением ждет развития событий.