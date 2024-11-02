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В Курск из Архангельска доставлены гуманитарные грузы для беженцев

10-я гуманитарная миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» на этот раз работает не только в Луганской и Донецкой народных республиках, но и в приграничных Курской и Белгородской областях. Мирным жителям, вынужденно покинувшим родные дома из-за вторжения украинских вооруженных формирований была передана гуманитарная помощь собранная организациями и волонтерами Поморья.

 Разгрузка первой машины проходила в одном из волонтерских центров Курска. Помогали в этом жители города Суджа, который одним из первых принял на себя удар украинских вооруженных формирований. Многим из них пришлось срочно покинуть свои дома.

 - Как обычно дома спали все. Ночью начался обстрел – решили выехать, переждать. И уже возврата не было. Остались здесь. Было очень страшно - дом ходуном ходил, двери открывались, окна дребезжали. Если бы страшно не было – не уехали, - рассказал житель города Сунджа Ярослав Ульянец.

 От Молодежного Центра Архангельской области гуманитарный груз был передан ресурсному центру добровольчества Курской области. Затем помощь будет распределена среди нуждающихся.

 - Я хочу в первую очередь поблагодарить всех жителей Архангельской области за предоставленную гуманитарную помощь, которая нашему региону очень необходима.  Люди уезжали в том, что на них было, и с августа, когда силы ВСУ вторглись на территорию Курской области, к нам хлынул поток тех, кто был вынужден покинуть свои дома. В первую очередь это Суджанский район, которого сейчас практически нет, нет домов, нет ничего у людей. Другие эвакуированные районы. Это старики, женщины и дети, всем им нужна наша помощь, - отметила представитель ресурсного Центра добровольчества Курской Екатерина Голованова. 

 Архангельский Красный Крест отправил продукты и различные необходимые вещи в адрес Курского регионального отделения. В первую очередь это детское питание и продовольствие. Разгрузка была произведена силами волонтеров быстро и организовано.

 - Хочу выразить благодарность жителям Архангельска за предоставленную помощь. Это продовольствие, детское питание. Все это мы будем формировать для наборов гуманитарных и выдавать нашим благополучателям, - поблагодарил координатор волонтеров Курского регионального отделения Российского Красного Креста Габиб Садыгов.

 Архангельские спасатели оправили коллегам в Курск почти две сотни огнетушителей. По словам сотрудников Курской региональной аварийно-спасательной службы, средства борьбы с огнем им очень пригодятся.

 - Спасибо коллегам из Архангельской области за огнетушители. Потому что на территории Курской области сложилась достаточно тяжелая ситуация с пожарами. Где-то есть нарушение газоснабжения, электроснабжения. Люди восстанавливают часто печное отопление, и это способствует возникновению нештатных ситуаций, возгораний. Данные огнетушители будут распределены по тем районам где в них нуждаются, - пояснил начальник отдела специальных работ Аварийно-спасательной службы Курской области Андрей Хохлов. 

 В целом первая разгрузка в Курске прошла быстро и организовано. Сказывается накопленный опыт ведь эта миссия для Губернаторского центра уже десятая.

 - Миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» успешно отработала в Курске и Курской области. Все доставленные грузы были максимально оперативно переданы получателям, и мы, лично убедились, что они дошли до адресатов, - сообщил сотрудник Губернаторского центра Архангельской области Павел Красноперов.

 В городе воинской славы Курске – спокойно. Но все здесь по-военному собраны, ведь ночные обстрелы районов области – не редкость, а фронт – совсем недалеко. От центра Курска до передовых позиций наших войск, отражающих вторжение украинских вооруженных формирований на территорию России – чуть больше 70 километров. ПВО в южной части региона работает практически каждую ночь. Многие жители вынуждено покинули свои дома. Поэтому помощь гражданскому населению, которая приходит из разных регионов страны, в том числе из Архангельска для курян – очень важна.  


14 ноябрь 07:37 | : Политика

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