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В Уемской районной больнице в разгаре капитальный ремонт

25 млн. рублей на проведение работ выделены в рамках экономии средств, направленных по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это также приоритет народной программы «Единой России».

 Уемская районная больница обслуживает около 4,5 тысячи человек, причем не только жителей поселка Уемский, но и деревень на правом берегу Северной Двины.

 Здание больницы было построено в 1970-х годах. При этом капитального ремонта здесь не было никогда.

 «Раньше делали косметический ремонт: тут что-то подкрасили, там что-то заменили. Капитального ремонта ждали много лет. Наконец-то наши планы осуществятся. Для пациентов здесь будет комфортно проходить лечение. Достойные условия будут созданы и для персонала», - говорит заведующий терапевтическим отделением Алексей Прялухин. 

 Помещения второго этажа, где находятся отделения терапии и оказания паллиативной помощи, приведут в порядок от пола до потолка. Старые деревянные окна заменят  на стеклопакеты. Во всем здании будет заменена коммуникация: трубы водопровода, канализации, отопления, электрика.

 Завершить капитальный ремонт планируется до конца года. Как пояснил министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, в 2023 году капитальный ремонт планируется и в ряде других медицинских организаций Архангельской области.

 «Капитальный ремонт ожидается во 2-й поликлинике Архангельска (причем не только в этом году, но и в последующие годы), части помещений первой городской клинической больницы в областном центре, основного корпуса Онежской ЦРБ, стационара Няндомской ЦРБ», – рассказал министр.

 В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые были начаты в прошлом году, в Новодвинской ЦГБ, Приморской и Холмогорской центральных районных больницах. По словам Александра Герштанского, в итоге в данных учреждениях произойдет практически полная трансформация поликлинических отделений.


20 апрель 13:02 | : Политика / Экономика

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