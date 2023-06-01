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Депутаты-единороссы заглянули в будущее спорта Архангельской области

Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортобъектами составляет 57 %, что превышает утвержденный Минспорта России результат показателя на 2022 год на 2 %. 

В городах, с учетом численности населения, обеспеченность спортивными сооружениями ниже, чем в сельских районах. В сельских районах основной проблемой является однотипность спортивных сооружений, что не позволяет реализовать потребность населения в занятиях различными видами спорта. Отдельный вопрос – техническое состояние объектов спорта.

«Число аварийных спортсооружений не велико, менее 1%. В целом ситуацию можно было бы оценить как удовлетворительную, но беспокоит динамика. Мы понимаем, что техническое состояние объектов, требующих капремонта, неуклонно ухудшается, а объем мероприятий по текущему и капитальному ремонтам объектов не позволяет компенсировать эти процессы. В отличие от сфер образования и культуры, на сегодня не приняты федеральные программы по ремонту существующих объектов спорта», - отметил Алексей Аксёнов.

В рамках федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий ранее были созданы лыжероллерная трасса и комплексная спортивная площадка в Красноборском районе, спортивные площадки в Котласском и Няндомском районах. В 2023 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Няндомском округе, выполняются работы по капитальному ремонту лыжероллерной трассы и спортивного стадиона в Вилегодском округе.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в августе 2022 года завершено обустройство ФОКа в пос. Пинеге.

Большое количество объектов появилось благодаря региональной программе развития физической культуры и спорта.

«Проделана большая работа по привлечению федеральных, областных, муниципальных средств на развитие спортивной инфраструктуры. С 2012 года в регионе построено более 250 плоскостных сооружений. Строительство ведется и в рамках народной программы «Единой России». Динамика сохраняется, для чего мы выделяем средства из областного бюджета. Вместе с тем есть ряд проблем. Есть районы, округа и микрорайоны в городах, где спортивной инфраструктуры не хватает. Встаёт вопрос их содержания и ремонта. Также мы на всех площадках поднимаем тему выделения средств муниципалитетам на капитальный ремонт спортивных объектов», - говорит представитель комитета областного Собрания по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Иван Новиков.

В регионе реализуются также проекты и с привлечением внебюджетного финансирования. Так за счёт средств ПСБ-банка в Архангельске обустроен центр уличного баскетбола. В 2023 году начато строительство крытой ледовой арены в г. Северодвинск. Ледовый дворец в г. Коряжме также дополнительно финансировался за счет внебюджетных источников.

По итогам обсуждения участники заседания приняли решение рекомендовать региональному правительству увеличить финансирование мероприятий по капремонту спортобъектов, находящихся в муниципальной собственности. Парламентарии предлагают при проведении конкурса на предоставление субсидий муниципалитетам на обустройство и модернизацию спортсооружений учитывать качество содержания спортсооружений, созданных ранее за счёт областного бюджета.

29 июнь 12:03 | : Политика

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