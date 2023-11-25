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Сергей Ковалев стал лауреатом премии "Команда Путина"

Торжественная церемония состоялась 12 декабря в центре “Патриот” в Архангельске. Премии номинантам – участникам движения “Всё для Победы!”, оказывающим помощь защитникам Донбасса и вносящим весомый вклад в социально-экономическое развитие Поморья, вручили руководитель регионального исполкома Народного фронта Юрий Шалауров и заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев. 

Мы вручаем премию “Команда Путина”, которая учреждена общественным движением Народный фронт. Этой премией отмечаются люди неравнодушные, открытые к созиданию, которые готовы менять мир вокруг себя к лучшему и искренне это делают”, – сказал заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев

Общественники, политические деятели, волонтёры, руководители государственных учреждений, благотворители, лидеры профсоюзов, учителя и медики – все они – “Команда Путина”, единым фронтом ведущая страну к новым достижениям в разных сферах жизни.

Мы отобрали 20 человек, самых достойных, которые являются патриотами Архангельского края, постоянно радеют за стратегическое развитие страны, поддерживают нашего Президента”, – пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров

Обладатели премии отметили, что быть в команде Путина – большая честь и ответственность, а руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров дополнил, что впереди всех участников движения ждет серьёзная работа по повышению качества жизни северян.

“Я очень благодарен за то, что меня пригласили на такое масштабное мероприятие и вручили столь серьёзную награду”, – поделился лауреат премии, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв. – Сегодня мы видим, как гордится народ, как гордится Россия, как гордимся все мы нашим Президентом, потому что у нас есть уверенность в завтрашнем дне, и мы видим, как преобразуются наша страна и наш город. Мы уверены в нашем Президенте, потому что он – знаковый стратег и вселяет уверенность в каждого из россиян”.  

Приятным дополнением к торжественной церемонии вручения премии “Команда Путина” стал праздничный концерт, посвящённый 30-летию Конституции РФ.  


13 декабрь 12:44 | : Политика

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