Субботним днем Дмитрий Морев проверил ремонт архангельского ЗАГСа

Рассказывает градоначальник областной столицы:

- Рабочую субботу начал со встречи с подрядчиком, который выполняет ремонт входной группы архангельского ЗАГСа.



Благоустройство еще в процессе, но уже видно, что гранитные ступени придадут зданию достойный и торжественный вид. Пока они спрятаны под шатром, где включены тепловые пушки. Бетонирование ступеней выполнено, идет монтаж гранита на усиленный плитонит.



Стройконтроль подтверждает, что подрядчик задействовал опытную бригаду: работают со знанием дела, не на скорость, а на качество. На объект доставлены светильники, готовы пандус и скамейки. Исполнитель ТПК «Основа» планирует завершить весь объем до конца ноября.



Обновление крыльца и прилегающей территории мы выполняем в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье». А свободную территорию за домом на Воскресенской, 110 планируем благоустроить по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Если архангелогородцы поддержат идею по созданию здесь сквера молодоженов, то появится красивая территория для прогулок и фотосессий.