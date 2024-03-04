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Субботним днем Дмитрий Морев проверил ремонт архангельского ЗАГСа

Рассказывает градоначальник областной столицы:

- Рабочую субботу начал со встречи с подрядчиком, который выполняет ремонт входной группы архангельского ЗАГСа.

 Благоустройство еще в процессе, но уже видно, что гранитные ступени придадут зданию достойный и торжественный вид. Пока они спрятаны под шатром, где включены тепловые пушки. Бетонирование ступеней выполнено, идет монтаж гранита на усиленный плитонит.

 Стройконтроль подтверждает, что подрядчик задействовал опытную бригаду: работают со знанием дела, не на скорость, а на качество. На объект доставлены светильники, готовы пандус и скамейки. Исполнитель ТПК «Основа» планирует завершить весь объем до конца ноября.

 Обновление крыльца и прилегающей территории мы выполняем в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье». А свободную территорию за домом на Воскресенской, 110 планируем благоустроить по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Если архангелогородцы поддержат идею по созданию здесь сквера молодоженов, то появится красивая территория для прогулок и фотосессий.

02 ноябрь 12:40 | : Политика

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