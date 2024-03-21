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В Архангельске появится сквер молодоженов

Планами поделился глава областной столицы Дмитрий Морев… а он сказал, значит, сделает:

- Организовать сквер молодожёнов – такая идея появилась при осмотре ремонта входной группы ЗАГСа на ул. Воскресенской.

 Работы по обновлению у ЗАГСа идут в графике: заасфальтирован прилегающий тротуар, выполняется бетонное основание крыльца, скоро выходим на укладку плитки на ступенях и брусчатки вокруг. Это один из объектов проекта «Комфортное Поморье» в текущем году.

 Обратил внимание на пустующую дворовую территорию вблизи и проезд вокруг здания. Так всегда бывает: одно хорошее дело рождает новые идеи. Думаю, на этом пустыре гармонично будет смотреться благоустроенный сквер молодоженов. После регистрации супруги и их гости могли бы сделать красивые фотографии на память. Поработаем над эскизным проектом и выставим эту территорию для голосования в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

 Отдельного внимания требует «уставший» проезд вокруг дома, находящийся в общей собственности жильцов дома. А еще павильон-кафе во дворе, внешний вид которого оставляет желать лучшего. Будем искать пути решения и этих задач.  


02 октябрь 13:05 | : Политика

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