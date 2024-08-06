Архангельск встретил осень ремонтом вечных символов

Рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- В Архангельске продолжается ремонт памятников и стел. Самым большим проектом последних лет стало обновление у Вечного огня. Сейчас в работе памятник Адмиралу Кузнецову, воинские мемориалы на ул. Химиков и в поселке 26 лесозавода.



Вокруг скульптуры адмирала Кузнецова уже выставлены леса. Памятник наркому ВМФ и Герою Советского Союза был установлен 14 лет назад, и обследование показало необходимость ремонта. Работу выполняет опытный подрядчик – ООО «Гранат». Специалисты восстановят стилобат, обновят гранитные плиты, чтобы скульптурная композиция выглядела достойно.



В Маймаксе реализуется инициатива, предложенная неравнодушными жителями округа. На ул. Победы идет ремонт памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Проводится и благоустройство прилегающей территории - в рамках нового регионального проекта «Комфортное Поморье». Бетонирование уже выполнено, следующий этап – монтаж гранитных плит.



О завершении ремонта стелы «Жилой район Первых Пятилеток» сообщила администрация Северного округа. Несколько лет назад вандалы оторвали и унесли несколько металлических букв. Тогда их временно заменили на деревянные, которые не могут служить долго. Сейчас все буквы вновь из металла, покрытие стелы отштукатурили и покрасили, отремонтировали постамент.



В этом году от инициативных групп и ТОСов вновь поступают заявки по проекту «Комфортное Поморье» на ремонт и благоустройство вокруг памятников. Это дополнительная возможность для города привести в порядок мемориальные места.



