Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев прошелся по улице Ильича и оценил прочность тротуара

Градоначальник Архангельска продолжает рассказывать пользе «Комфортного Поморья» для родного города:

- Ремонт протяженного тротуара на ул. Ильича в Северном округе – один из самых больших объектов первого года реализации губернаторского проекта «Комфортное Поморье». На него было выделено 8 млн рублей.

 Дорожники успели уложить асфальт до заморозков. Завершающий этап мы оценили вместе с Валентиной Петровной Поповой, которая взяла на себя общественный контроль. Конечно, жители округа довольны результатом: на смену разрушенным плитам, мосткам и грунтовым тропам пришел ровный тротуар в асфальте.

 Остается провести уборку, поправить газон и решить еще один важный вопрос – обеспечить безопасный пешеходный переход у техникума. Лично убедился, что здесь большой поток транспорта и пешеходов, которые идут к остановке, больнице и техникуму с нарушением ПДД. Дал поручение департаменту транспорта предусмотреть финансирование на организацию перехода.

 Рассчитываем, что в следующем году Архангельск получит в 3 раза больше средств на инициативы по «Комфортному Поморью». Активность жителей, которые на 2025 год предложили 490 идей благоустройства, отмечена на региональном уровне. До конца года станет известно, какие инициативы прошли конкурсный отбор.

 

29 октябрь 13:33 | : Политика / Экономика

Главные новости


На службе людям. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Илюхин-гейт

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (374)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20