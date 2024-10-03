Дмитрий Морев прошелся по улице Ильича и оценил прочность тротуара

Градоначальник Архангельска продолжает рассказывать пользе «Комфортного Поморья» для родного города:

- Ремонт протяженного тротуара на ул. Ильича в Северном округе – один из самых больших объектов первого года реализации губернаторского проекта «Комфортное Поморье». На него было выделено 8 млн рублей.



Дорожники успели уложить асфальт до заморозков. Завершающий этап мы оценили вместе с Валентиной Петровной Поповой, которая взяла на себя общественный контроль. Конечно, жители округа довольны результатом: на смену разрушенным плитам, мосткам и грунтовым тропам пришел ровный тротуар в асфальте.



Остается провести уборку, поправить газон и решить еще один важный вопрос – обеспечить безопасный пешеходный переход у техникума. Лично убедился, что здесь большой поток транспорта и пешеходов, которые идут к остановке, больнице и техникуму с нарушением ПДД. Дал поручение департаменту транспорта предусмотреть финансирование на организацию перехода.



Рассчитываем, что в следующем году Архангельск получит в 3 раза больше средств на инициативы по «Комфортному Поморью». Активность жителей, которые на 2025 год предложили 490 идей благоустройства, отмечена на региональном уровне. До конца года станет известно, какие инициативы прошли конкурсный отбор.