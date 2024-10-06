Парковка у железнодорожного вокзала Архангельска будет открыта для автомобилей

Ситуацию с задержкой работ разъяснил глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Ремонт на привокзальной площади мы начали в прошлом году. К сожалению, первый подрядчик подвел - ушел в зиму, не выполнив весь объем работ. Мы расторгли с ним контракт и подали иск в суд. А в этом году выбрали других подрядчиков, чтобы довести проект до логического завершения.



На сегодняшний день на парковке слева от вокзала выполнена переустановка бортов, заканчивается укладка брусчатки на тротуарах и «островках», которые разделяют стоянку автомобилей. Остается лишь нанести верхний слой асфальта и установить дорожные знаки.



На круге у часовни идет укладка тротуарной плитки, будут спланированы дорожки из отсева и установлены скамейки. Ранее здесь уже появились современные фонари.



Благоустройство парковки справа от вокзала мы сознательно отложили на будущее. Эта территория потребуется для размещения техники и стройматериалов на период реконструкции здания вокзала. По имеющимся у меня данным, сейчас проект реконструкции в стадии государственной экспертизы. После его реализации мы готовы заняться обновлением стоянки, прилегающей дороги и остановки.



