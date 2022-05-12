Площадь Мира в Архангельске выложат гранитными плитами

На территории у главного мемориала Победы подходит к завершению второй этап ремонта.
Обновление площади Мира администрация города начала в прошлом году – постамент монумента, где горит вечный огонь, был облицован гранитом. В настоящее время завершается второй этап – замена плит на площади со стороны набережной.
Глава Архангельска Дмитрий Морев обсудил сроки работ с представителем подрядной организации «Нордстрой сервис» Денисом Червонным. Укладка тротуарной плитки должна завершиться в течение текущей недели. Также в данный этап входит устройство газонов и освещения в сквере за Вечным огнем.
- Благодаря поддержке губернатора Александра Цыбульского городу выделены средства на продолжение важной задачи по благоустройству площади Мира. Главное мемориальное место Архангельска должно соответствовать почетному званию города воинской славы: непосредственно у монумента площадь будет выложена гранитными плитами двух цветов. Ее решено укладывать с учетом построения парадных расчетов и оркестров, - пояснил Дмитрий Морев.
МУП «Городское благоустройство» уже заключило контракт на поставку гранитных плит. С учетом большого объема работ благоустройство будет проводиться не только в этом, но и в следующем году.