ТГК-2 попала под особое внимание депутатов АрхГорДумы

Отопительный сезон в Архангельске начался в конце сентября, однако, к сожалению, до сих пор на сетях происходят локальные аварии, из-за которых в некоторых домах отсутствует теплоснабжение. Горожане жалуются своим депутатам на холод в квартирах, в частности, Ксении Корюкиной.



14 октября АО «ТГК-2» было вынуждено прекратить подачу тепла в два многоквартирных дома по улице Гайдара и несколько административных зданий по улице Тимме из-за аварии на сетях АО «Архоблгаз». В период с 18 по 20 октября отопление было восстановлено, но утром 21 октября АО «ТГК-2» снова прекратило теплоснабжение на этом участке из-за неудовлетворительного состояния сети.



Сегодня на месте проведения работ состоялась встреча заместителя председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы Ксении Корюкиной с заместителем директора департамента городского хозяйства Администрации Архангельска Еленой Малаховой, а также с генеральным директором и главным инженером АО «Архоблгаз».



К этому времени все подготовительные работы были завершены: тепловые камеры и лотки теплосети осушены, необходимые материалы завезены, и сеть подготовлена к предстоящим мероприятиям. В ближайшее время к работе приступит подрядчик, который заменит трубы на двух поврежденных участках сети.



После завершения работ, если не будет выявлено других повреждений, АО «ТГК-2» должно возобновить теплоснабжение на этом участке.



«По моей инициативе состоялось оперативное совещание прямо на объекте ремонта труб. Я держу ситуацию на контроле, и все стороны, участвующие в процессе, заинтересованы в скорейшем возобновлении теплоснабжения жилых домов», — прокомментировала итоги встречи народный избранник Ксения Корюкина.



