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Депутаты АрхГорДумы приготовили бюджетным учреждениям приятный сюрприз

В преддверии 10-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва состоялось совместное заседание профильных комиссий под председательством Сергея Чанчикова, председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов.

 Депутаты обсудили вопросы, которые будут вынесены на сентябрьскую сессию.

 На предстоящей сессии предстоит распределить более 370 миллионов рублей дополнительных доходов. Часть средств будет направлена на реализацию различных мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие территории Архангельска» и ремонт дорог общего пользования.

 Кроме того, дополнительные бюджетные ассигнования получат учреждения бюджетной сферы для компенсации коммунальных платежей и предоставления социальных гарантий и компенсаций работникам в связи с увеличением их количества в учреждениях города. Также планируется увеличить средства на выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования.

 В сфере городского хозяйства предлагается дополнительно выделить финансовые средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, а также на содержание незаселенных жилых помещений.

 С 1 октября планируется довести нормативный процент горения уличных светильников до 95%.

 Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов сообщил, что более 19 миллионов рублей будет направлено на реализацию программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это связано с увеличением потребности в средствах городского бюджета на предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными.

 В рамках рассмотрения блока финансовых вопросов, вынесенных на сентябрьскую сессию, депутаты обсудили введение туристического налога на территории Архангельска и внесение изменений в земельный налог и налог на имущество физических лиц.

 «За счет введения туристического налога, а это сейчас общероссийская практика, которая показывает, что данный регион имеет хороший туристический потенциал, наш город может дополнительно получить 6 миллионов рублей ежегодно. Налог новый, и сейчас прорабатываются механизмы его администрирования. Надеемся, что полученные суммы будут «окрашены» и направлены на создание и улучшение городских объектов туристической инфраструктуры», – отметил председатель комиссии Сергей Чанчиков.

 На сессии предстоит принять решение об изменении структуры городской Администрации.

 «Этот вопрос будет рассмотрен по инициативе главы города Дмитрия Морева и связан с оптимизацией структуры городской Администрации. В данном случае предлагается создать в рамках городской Администрации департамент по муниципальному контролю, который объединит все четыре «контрольные» муниципальные функции», – пояснил заместитель Главы города – руководитель аппарата Алексей Герасимов.

 Также на сессии депутаты заслушают информацию о ходе реализации муниципальной программы "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск", рассмотрят блок вопросов имущественного характера и назначат конференцию граждан в Октябрьском округе с целью создания нового ТОСа.

 Напомним, что 10-я сессия Архангельской городской Думы состоится 25 сентября, в среду, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.

 Трансляция сессии начнётся в 10:00 в группе городской Думы. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо присоединиться к группе и стать подписчиком.

20 сентябрь 08:30 | : Политика / Экономика

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