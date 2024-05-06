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Депутаты АрхГорДумы разложили грядущую сессию по полочкам


 В рамках подготовки к 9-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва под руководством председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергея Чанчикова прошло совместное заседание комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов и комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии.

 В повестке заседания – вопросы, выносимые на июньскую сессию городской Думы.

 Городские депутаты рассмотрели изменения в текущий городской бюджет. По словам Веры Лычевой, директора департамента финансов городской Администрации, изменения связаны с перераспределением бюджетных средств в размере 41 млн рублей.

 «За счет экономии по выплатам процентов по муниципальному долгу появилась возможность удовлетворить потребность учреждений бюджетной сферы по исполнению предписаний надзорных органов. Кроме этого, более 4 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт пожарной сигнализации, системы оповещении и управления эвакуацией в средней школе №34», - отметила Вера Альбертовна.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов назвал хорошей помощью инициативу городских властей выделить порядка 1 млн рублей на выплату единовременных поощрений сотрудникам правоохранительных органов за работу патриотического характера в системе образования:
 - Это хорошее подспорье для сотрудников правоохранительной деятельности, которые ведут планомерную работу патриотического характера в наших учреждениях образования.

Городские депутаты на июньской сессии примут решение о внесении изменений в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.

 «Предлагается предусмотреть возможность исключения необходимости повторного сбора подписей в поддержку инициативного проекта, в случае, если аналогичная идея уже была выдвинута на региональный проект «Комфортное Поморье» и подписи уже собраны», - рассказала Вера Лычева.

 Депутат Ксения Корюкина предложила провести аудит тех проектов, которые не попали в число финалистов, но качественно представили необходимые документы, смету и подписи граждан.

 «Конечно, людям достаточно сложно собирать повторно подписи под вновь выдвигаемый на наш городской конкурс, получается, если в том году проект не прошел в финалисты и не получил финансирование, то инициативной группе требуется снова собирать подписи, актуализировать смету и документацию по проекту для участия в новом конкурсе. Это занимает достаточно много времени, сил и финансовых средств для наших активистов», - поддержала коллегу депутат Елена Ануфриева.

 Далее депутаты заслушали информацию об итогах прохождения отопительного периода за прошедший период и подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к работе в осенне-зимний период на 2024-2025 годы.
 По словам докладчика Елены Малаховой, заместителя директора департамента городского хозяйства городской Администрации, прошедший отопительный сезон прошел без серьезных сбоев, но был зафиксирован ряд локальных инцидентов, которые устранялись в оперативном режиме.

По каждому случаю была проведена серьезная административная работа и предприняты оперативные шаги для устранения», - рассказала Елена Андреевна.

 Кроме этого, Елена Андреевна отметила, что своевременная организация и качественное проведение подготовительных мероприятий позволили в установленные сроки и в полном объеме начать отопительный период на территории города:

 - К 1 ноября прошедшего года все объекты коммунальной инфраструктуры были готовы к отопительному сезону. Что касается предстоящего отопительного сезона, то в настоящий момент разработан проект плана мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Первое рабочее совещание штаба по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК прошло 30 мая. Хочу отметить, что Администрацией города и предприятиями ТЭК и ЖКХ будут приниматься все меры, способствующие выполнению запланированных мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к успешному прохождению предстоящего отопительного сезона.

 Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов предложил к предстоящей сессии представить полную информацию по подготовке локальных котельных и работе с их собственниками.

 Также на сессии рассмотрят вопросы по внесению изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и в Положение о департаменте городского хозяйства городской Администрации.

Напомним, что 9-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 26 июня, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.

 Прямая трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети ВК


21 июнь 11:31 | : Политика

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