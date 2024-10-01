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"Единая Россия": Вместе - за победу!

На базе регионального исполкома Единой России прошла встреча с руководителем Комитета семей воинов Отечества Архангельской области Павлом Дадакиным и Начальником исполнительной колонии-1 Сергеем Шерягиным.

 Достигнута договоренность о совместной работе, направленной на поддержку наших бойцов на СВО.

 "Партия – это место, где объединяются люди разных профессий и взглядов. Сейчас самое время действовать сообща, чтобы наши бойцы чувствовали поддержку родного края", – подчеркнул Андрей Кожинов.

 Гуманитарная помощь, собранная в регионе, передается в благотворительные фонды для доставки в зону СВО и Курск.

 "Очень приятно иметь дело с неравнодушными и понимающими людьми, которые откликаются на запросы от ребят с СВО", – сообщил Павел Дадакин

 УФИЦ организовали в своих цехах пошив спальников, антидроновых одеял, балаклав, носилок – всего, что сейчас очень необходимо для победы!

 "Безусловно, мы со своей стороны не остаемся в стороне, будем и дальше помогать", – подчеркнул Сергей Шерягин.

 Благодарность была выражена всем участникам встречи за активное участие. Начальник Исполнительной колонии-1 был награжден за свой вклад в общее дело.

24 октябрь 17:37 | : Политика

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