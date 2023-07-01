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В Архангельске прошло совещание Центра по вопросам СВО

Руководители организаций, которые оказывают поддержку военнослужащим и их семьям, рассказали о специфике своей работы активистам «Единой России». Встреча проходила в режиме онлайн. Теперь каждый из них знает, каким вопросами занимается Губернаторский центр, в чем специфика работы Народного фронта и какие меры поддержки участников СВО и их семей реализуются в Поморье.

 Напомним, 1 июля 2022 года Правительством Архангельской области была принята мера поддержки по единовременной выплате военнослужащим в размере 100 тысяч рублей. К этой категории относятся контрактники и добровольцы. Как отметил и.о. министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, на сегодня, в регионе осуществляется большой комплекс мер по поддержке семей военнослужащих.

 «В этот спектр входит бесплатное горячее питание в школах для обучающихся с 5 по 11 классы. Также это бесплатный присмотр за детьми дошкольного возраста. С 2022 года у нас существует мера поддержки для тех ребят, которые поступают в высшие учебные заведения, в виде единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей», - рассказал Владимир Торопов.

 Штаб, созданный на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», является единой точкой оказания помощи участникам СВО и членам их семей.
 На базе площадки создана специальная круглосуточная телефонная линия, благодаря которой, родственники могут связаться с военнослужащими.

 Помощь оказывается по различным вопросам — от отправки посылок до организации помощи по дому. Также специалисты Губернаторского центра консультируют северян по вопросам получения региональных выплат, приобретения медицинского оборудования, получения в военкомате необходимых справок и другим важным вопросам.

 « В наш центр с начала его работы поступило 4339 обращений. 4140 удалось решить. 199 в работе. Мы стараемся оказать помощь всем категория граждан. Приведу пример, допустим, мужчина с женщиной длительное время живут вместе. Их отношения не узаконены в ЗАГСе,- нет штампа в паспорте. Допустим, мужчина отправился в зону СВО. Министерство, в этом случае, способно оказать помощь только официальным родственникам – родителям, детям. Наша организация имеет возможность пользоваться более гибкими инструментами»,  - рассказал директор Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

 С начала проведения специальной военной операции был дан старт Федерального проекта   «Все для Победы!». О работе  Архангельского регионального отделения общероссийского Народного Фронта с военнослужащими и их семьями  рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. 

 «Одна из особенностей работы нашей организации заключается в том, что мы лично занимаемся доставкой гуманитарного груза нашим военнослужащим. С напарником загружаем машину и едем в Донецк прямо в боевую часть. Хочу также отметить такой момент, чтобы понять, что действительно нужно нашим бойцам, определить какие есть потребности у солдат, конечно, очень важно в этом случае иметь личный контакт с командиром военной части», - отметил Юрий Шалауров.

 На протяжении двух лет благотворительный фонд «Социальное развитие», в том числе при участии Губернаторского центра, реализовывает проект «Службы родственной помощи». Он направлен на помощь людям, которые ухаживают за своими близкими с частичной и полной потерей к самообслуживанию, включая участников СВО и членов их семей.

 «К нам поступают звонки от этой категории граждан, но в большинстве своем это жены наших военнослужащих. Как правило, речь идет о лежачих родителях, которым нужен уход. Мы, конечно, идем на встречу и оказываем помощь. Но также всегда готовы помочь нашим солдатам, по возвращении их домой, с реабилитацией», - рассказала директор благотворительного фонда «Социальное развитие» Екатерина Попова.

 Благотворительный фонд «Победа за нами» также оказывает разностороннюю помощь участникам СВО и их семьям. В спектр работ входит плетение маскировочных сетей, сбор гуманитарной помощи,  реабилитация солдат, которые вернулись из зоны действий СВО. О работе фонда рассказал руководитель организации Павел Дадакин.

 «Совместными усилиями с Губернаторским центром мы организовали выставку –  «Жена и мама Героя». Она прошла в Архангельске и Северодвинске. В съёмках приняли участие мамы и супруги военнослужащих, добровольцев, мобилизованных. На выставке были представлены 40 портретов женщин, чьи супруги, сыновья посвятили свои жизни служению Родине», - рассказал Павел Дадакин. 

 Участники организаций планируют и дальше продолжать совместную работу в рамках Центра по вопросам СВО «Единой России». Ближайшее мероприятие – оказание психологической помощи семьям военнослужащих, оно состоится в Архангельске 25 сентября на базе Штаба общественной поддержки. 

 

25 сентябрь 09:52 | : Политика

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