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Из Архангельска в зону СВО ушла автоколонна с помощью

На этот раз в восемь больших фур загрузили 15 автомобилей, 2 лодки и множество других грузов: от оптических средств, до маскировочных сетей.

 Весь груз координирует Губернаторский центр «Вместе мы сильнее». В отправки приняли участие более 22 организаций, которые помогают участникам СВО и их семьям. Маршрут колонны пролегает через все четыре региона, вошедших в состав России — Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

 Очередную партию гуманитарной помощи передало для отправки в зону СВО региональное отделение партии «Единая Россия».

 — В течение нескольких недель на территории 25 местных отделений проводился сбор ко Дню защитника Отечества. Усилиями большого количества жителей были собраны предметы первой необходимости, средства личной гигиены, одежда. Также были изготовлены маскировочные сети и окопные свечи, — рассказал начальник отдела организационной работы регионального исполкома партии «Единая Россия» Артём Докучаев. 

 В отправке вместе с активистами принял участие первый заместитель руководителя исполнительного комитета Архангельского регионального отделения «Единой России» Андрей Кожинов. 

 Помощь в отправке колонны оказал и депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

 Напомним, что в январе политик по запросу одной из воинских частей, бойцы которой выполняют задачи в зоне специальной военной операции за счет личных средств отправил из Архангельска машину пиломатериалов, специально подготовленных и распиленных для создания окопов полного профиля.

 Сейчас наши военнослужащие активно их используют для оборудования оборонительных инженерных сооружений. На регулярной основе оказывается помощь добровольцам из Архангельска, сражающимся на передовой.

 (одна из фотографий взята из аккаунта Штаба помощи участникам СВО и их семьям «Вместе мы сильнее») 

 

29 февраль 17:01 | : Политика

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