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Сенатор Новиков: "Земский работник культуры" освобожден от налога на выплаты"

Такое решение было одобрено на сегодняшнем пленарном заседании в Совете Федерации.

Сенатор Совета Федерации от Архангельской области, заместитель секретаря Архангельского реготделения «Единой России» Иван Новиков сообщил, что также принят еще ряд решений, направленных на совершенствование бюджетной системы.

В частности:

- установлена пониженная ставка НДС (в размере 10%) при реализации и ввозе в Россию племенной продукции и племенных животных;

 - проиндексированы акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также сигареты, папиросы, нефтепродукты;

 - до 20% увеличен налог на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам;

 - в два раза увеличена госпошлина на регистрацию аренды недвижимого имущества (до 4 тыс. рублей для физлиц) и на расторжение договора (до 700 рублей для физлиц);

 - ставка по УСН остается неизменной в течение трех лет, в случае если плательщик сменил регистрацию на регион с более низкой ставкой, что позволит снизить миграцию налогоплательщиков в регионы с льготной УСН и пресечь практику необоснованной перерегистрации бизнеса;

 - для субъектов МСП пониженный страховой взнос в 15% будет действовать в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ (ранее МРОТ). Решение принято с учетом предложения предпринимательского сообщества и станет еще одним шагом к «обелению» бизнеса. 

24 октябрь 16:01 | : Политика / Экономика

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