"Единая Россия" в АОСД разработала стратегию перед внеочередной сессией

Сегодня, 11 июня, региональные парламентарии от партии поддержат изменения в части первую и вторую Налогового кодекса РФ с целью совершенствования налоговой системы. Также – изменения в Бюджетный кодекс РФ для реализации отдельных положений послания Президента России Федеральному Собранию. И проголосуют за поддержку установления семейной налоговой выплаты.

Итак, по порядку. В частности изменения коснутся ряда налогов и неналоговых платежей: на доходы физлиц, на прибыль организаций, на добавленную стоимость для отдельных налогоплательщиков, работающих с применением упрощенной системы налогообложения. Введут и дополнительные акцизы, увеличат налоговые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и дадут возможность устанавливать повышенные налоги на дорогостоящее имущество. А отсюда будет увеличен и размер госпошлины, которую платят за регистрацию прав на дорогостоящее недвижимое имущество.

Что касается бюджета, здесь по поручению Президента РФ, которое он озвучил в послании Федеральному Собранию, с регионов могут списать около двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Это станет возможным, если высвобожденные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. Поэтому региональные парламентарии завтра поддержат поправки в 105 статью Бюджетного кодекса, чтобы эти условия соблюсти.

Социальный законопроект касается работающих и постоянно проживающих на территории России родителей, в семье которых двое и более детей. Они, согласно принятым на завтрашней сессии поправкам в федеральное законодательство, получат право на ежегодную денежную выплату. Но с оговоркой – если размер среднедушевого дохода семьи не превысит 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Сам же размер выплаты рассчитают через разницу между суммой уплаченного налога на доходы физлиц за год, который предшествовал году обращения за ней, и суммой налога на доходы физлиц, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов в полном объёме.

Как ранее сообщал председатель комитета по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш, налоговые изменения принесут стране порядка 2,6 триллиона рублей и пойдут на реализацию целей, обозначенных Президентом в послании. Отсюда - поддержка семей, детей, молодёжи, развитие инфраструктуры регионов и нашей страны.

«Единым блоком сегодня мы рассмотрели три вопроса – налоговый, бюджетный и социальный. Между собой они взаимосвязаны и автоматически транслируются друг в друга. Поддерживая проекты федеральных законов, мы получаем инструмент для того, чтобы синхронно с федеральным бюджетом решать задачи, направленные на улучшение жизни северян», – отметил он сегодня.

(фото пресс-службы АОСД)



