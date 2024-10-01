"Архангельский пряник" призывает помочь бойцу с позывным "Святой"

Ранее наш земляк работал экскурсоводом с мастерской-музеем «Архангельский пряник». Сейчас служит в медсанчасти и обратился с просьбой оказать поддержку его подразделению.

Как рассказала руководитель мастерской-музея «Архангельский Пряник» Юлия Попова-Онучина, подразделению, где служит боец, необходимы системы радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов противника.

Поддержать земляков можно разными способами:

1. В музее будут выпечены особые сердечки-пожелания. Они поступят в продажу и будут стоить 100 рублей за штуку. Однако, любая дополнительная плата будет встречена с благодарностью. Все вырученные средства будут направлены на закупку систем РЭБ.

2. Пожертвования наличными: Вы можете оставить помощь лично, посетив музей «Архангельский пряник» по адресу пр. Чумбарова-Лучинского, 37.

3. Переводы на карту: Для тех, кто предпочитает безналичные пожертвования, имеется возможность перевести деньги на карту Сбербанка: 2202 2081 4032 7736, владелец карты Юлия Николаевна П.

Юлия Попова-Онучина лично гарантирует полную отчетность за каждый рубль, поступивший в поддержку этого проекта. Параллельно с этим, она уже отправила письма в официальные структуры от имени командира подразделения, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

- Мы верим в силу земляков и преданность "Святого", который и в мирное время, и в условиях службы демонстрирует преданность и честность. Будем благодарны за любую помощь, которая приблизит Победу наших героев, - отметила Юлия.