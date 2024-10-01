Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Архангельский пряник" призывает помочь бойцу с позывным "Святой"

Ранее наш земляк работал экскурсоводом с мастерской-музеем «Архангельский пряник». Сейчас служит в медсанчасти и обратился с просьбой оказать поддержку его подразделению.

 Как рассказала руководитель мастерской-музея «Архангельский Пряник» Юлия Попова-Онучина, подразделению, где служит боец, необходимы системы радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов противника. 

 Поддержать земляков можно разными способами:

 1. В музее будут выпечены особые сердечки-пожелания. Они поступят в продажу и будут стоить 100 рублей за штуку. Однако, любая дополнительная плата будет встречена с благодарностью. Все вырученные средства будут направлены на закупку систем РЭБ.

 2. Пожертвования наличными: Вы можете оставить помощь лично, посетив музей «Архангельский пряник» по адресу пр. Чумбарова-Лучинского, 37.

 3. Переводы на карту: Для тех, кто предпочитает безналичные пожертвования, имеется возможность перевести деньги на карту Сбербанка: 2202 2081 4032 7736, владелец карты Юлия Николаевна П.

 Юлия Попова-Онучина лично гарантирует полную отчетность за каждый рубль, поступивший в поддержку этого проекта. Параллельно с этим, она уже отправила письма в официальные структуры от имени командира подразделения, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

 - Мы верим в силу земляков и преданность "Святого", который и в мирное время, и в условиях службы демонстрирует преданность и честность. Будем благодарны за любую помощь, которая приблизит Победу наших героев, - отметила Юлия.

22 октябрь 11:17 | : Политика

Главные новости


«Таких больше не будет». Мезень отдает долг памяти Сергею Эммануилову
Умножающие свет. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (277)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20