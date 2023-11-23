Дмитрий Морев отведал знаменитый архангельский пряник и всем рекомендует

Своими впечатлениями о вкусе козуль и увиденном на производстве делится градоначальник столицы региона:

- Мастерская «Архангельский пряник» одной из первых подхватила идею выпускать продукцию, посвященную 440-летию нашего города. Сегодня руководитель предприятия Юлия Попова (в прошлом известная архангельская тележурналистка - прим. ред) организовала экскурсию в цех, где пекарь и художники готовят любимые всеми пряники.



Главное достоинство козуль от «Архангельского пряника» - качество и натуральный состав. И тесто, и глазурь готовятся по традиционным рецептам, без химии, с помощью которой кондитеры нередко экономят на производстве. Пряники пользуются популярностью как сувениры у туристов и как лакомство и подарки у архангелогородцев. Кроме козуль на 3D-принтере здесь создают формы – для самой мастерской и на продажу.



На производстве работает четыре мастера: пекарь, главный художник, художник-оформитель и упаковщик. Возможно, скоро штат будет расширен: у «Архангельского пряника» становится все больше корпоративных заказчиков, а растущий поток туристов обеспечивает увеличение розничных продаж. В феврале мастерская вновь будет участвовать в мероприятиях выставки «Россия» на ВДНХ.



К юбилею Архангельска коллектив подготовил специальные наборы в праздничной упаковке. И сейчас работает над новым проектом, чтобы показать в виде козуль архитектурные объекты нашего города. В планах выпекать «высотку» и Гостиные дворы. Остается придумать третий объект.



«Архангельский пряник» будет благодарен горожанам, которые предложат интересную идею для третьего пряника в юбилейный набор.



