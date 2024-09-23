Игорь Арсентьев: " И это благоустройство?!"

Глава Северодвинска высказался по поводу коммунальщиков, оставляющих после себя разруху:

- Завершение сезона благоустройства касается в том числе и закрытия ордеров на земляные работы. За летний сезон только ресурсоснабжающими организациями в городе было оформлено более 250 таких ордеров.

Срок восстановления дорожного полотна, тротуаров и газонов строго регламентирован правилами и завершается сегодня. По нескольким адресам решил проехать сам и посмотреть, как же обстоят дела на самом деле.

Ну как, уважаемые северодвинцы, будем принимать такое «благоустройство»?!



