Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев: " И это благоустройство?!"

Глава Северодвинска высказался по поводу коммунальщиков, оставляющих после себя разруху:

- Завершение сезона благоустройства касается в том числе и закрытия ордеров на земляные работы. За летний сезон только ресурсоснабжающими организациями в городе было оформлено более 250 таких ордеров.

Срок восстановления дорожного полотна, тротуаров и газонов строго регламентирован правилами и завершается сегодня. По нескольким адресам решил проехать сам и посмотреть, как же обстоят дела на самом деле.

Ну как, уважаемые северодвинцы, будем принимать такое «благоустройство»?!


16 октябрь 09:53 | : Политика / Экономика

Главные новости


Архангельск на старых гравюрах
Культура требует внимания и денег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (193)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20