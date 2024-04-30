РВК-Архангельск благоустраивает город после проведенных на сетях работ

РВК-Архангельск благоустраивает зеленые зоны, восстанавливает асфальт, брусчатку на тротуарах и бордюрный камень. Работы идут на тех участках, где производили земляные работы по ремонту трубопроводов водопровода и канализации.

«Всю первую половину мая из-за плохой погоды у нас не было возможности начать работы по благоустройству. Сейчас – наверстываем. Для полного восстановления благоустройства на каждом участке выполняем устройство щебеночного основания, обрезаем края асфальтового покрытия, асфальтируем. В этом году, как и осенью прошлого, восстанавливать асфальтовое покрытие на автомагистралях нам помогает специализированная дорожная организация, с которой у нас заключен договор. Всего до 30 июня мы должны благоустроить более 250 территорий. Будем работать в режиме максимально плотного графика», - рассказал руководитель группы контроля благоустройства на сетях ВиВ РВК-Архангельск Виктор Дорофеев.

Сейчас специалисты благоустроили уже 42 участка. Восемь участков общей площадью 120 квадратных метров подготовили к финальным работам, в ближайшее время там будет уложен новый асфальт.

Сначала асфальтируются участки рядом с социально-значимыми объектами и места с наибольшей проходимостью людей и транспорта. Так, уже приведены в порядок все места разрытий на набережной Северной Двины.

Ежедневно бригады предприятия приводят в порядок 5 - 7 участков. За последнюю неделю проведено благоустройство по адресам: пр.Троицкий, 69, 73/1, ул.Тимме, 4, 9, 22, ул.Выучейского, 59, пр.Ломоносова, 206, ул.Карла Маркса, 8, ул.Гайдара,16, ул.Садовая, 12, ул.Воронина, 10, ул.Попова, 24, ул. Никитова, 12, перекресток пр.Новгородский и ул.Поморская и др.

«Восстановление и благоустройство участков – объемные и разноплановые работы: завоз грунта и восстановление газонов, тротуаров, укладка новой плитки в местах пешеходных зон, устройство бордюрного камня, асфальтирование дворовых территорий и дорожного полотна. Качество работ на каждом объекте контролирует руководство предприятия, а также профильные департаменты администрации города. Каждый ордер нам закрывают только после осмотра и предоставления водоканалом полного комплекта документации», – отметил инженер по благоустройству цеха строительства сетей РВК-Архангельск Сергей Афанасьев.