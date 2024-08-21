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В Поморье судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО

В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, подлежат приостановлению. Это касается как граждан, призванных на военную службу по мобилизации, так и тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении возложенных на Вооружённые силы РФ задач.

Приостановление исполнительного производства означает, что все принудительные меры исполнения, например, арест счетов или имущества, применяться не будут, а уже имеющиеся ограничения отменяются. Исполнительные производства приостанавливаются на весь срок контракта или мобилизации.

С начала 2024 года судебными приставами УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приостановлено более 16 тысяч исполнительных производств на общую сумму 865 миллионов рублей.

При этом приостановление исполнительных производств не распространяется на взыскание алиментов, а также на обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Задолженности по этим категориям продолжают взыскивать.

Для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов, где оно ведется, соответствующее ходатайство. Это можно сделать любым удобным способом: при личном посещении; почтовым отправлением; через портал Госуслуг или интернет-приемную на официальном сайте ФССП. Подать ходатайство могут и родственники военнослужащего.

Ходатайство пишется в свободной форме с указанием номера исполнительного производства и приложением документов, подтверждающих факт заключения гражданином контракта с Министерством обороны РФ.

После получения заявления о приостановлении исполнительного производства судебный пристав выносит соответствующее постановление. С его копией можно ознакомиться в личном кабинете Госуслуг. 

Приостановление исполнительных производств возможно также и в отношении детей и супругов участников СВО. Алгоритм действий тот же. 

Получить дополнительную консультацию по данному вопросу можно по телефону группы телефонного обслуживания УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу: 8 (8182) 41-16-16.

13 сентябрь 09:10 | : Происшествия

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