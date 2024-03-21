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После разноса Цыбульского сменился глава округа Варавино-Фактория

Напомним, вчера в ходе приемы граждан глава Архангельской области Александр Цыбульский высказался за отставку Сергея Богомолова как главы округа Варавино-Фактория. Причиной стали многочисленные жалобы от населения в его адрес без какой-либо надежды на исправление самовлюбленного чиновника.

Сказано – сделано.

Сегодня стало известно, что освободившийся пост займет Ольга Боковикова, ранее работавшая заместителем главы администрации Исакогорского и Цигломенского округов и в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации Мезенского округа.

Наблюдатели с положительной стороны отмечают такое проявление властной воли от действующего губернатора.

03 октябрь 12:51 | : Политика / Скандалы

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