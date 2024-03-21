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Цыбульский уволил главу округа Варавино-Фактория за равнодушие

Произошло это в ходе губернаторского приема граждан. Жители округа жаловались на  общее состояние территории их проживания и на отсутствие реакции со стороны исполнительной власти в лице Сергея Богомолова.

Реакция главы региона:

 – Увольте его и наймите другого человека, который хочет работать. Покос травы и уборка мусора – это полностью ответственность ваша [администрации города] и главы территориального округа. Поэтому главу округа в связи с этой ситуацией нужно уволить. А когда нового будете назначать, скажите, что он должен внимательно относиться к людям, которые живут в его округе.

Также нагоняй получили власти областной столицы за состояние Вологодского кладбища. Пока без кадровых решений.

 – Вы за двенадцать лет не смогли решить проблему (подтопления кладбищенской территории). Вы безразличны к проблемам людей абсолютно, сидите в своих кабинетах и считаете себя большими начальниками

03 октябрь 09:12 | : Политика / Скандалы

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