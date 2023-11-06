Котлас на пороге выборов нового градоначальника

В пятницу, 24 ноября, состоится конкурс по отбору двух главных кандидатов на пост главы администрации Котласа.

Комиссии из восьми человек (4 – представители губернатора Архангельской области, 4 – депутаты местного горсовета) будут рассматривать три заявившиеся кандидатуры:

- Дениса Шевелу, действующего ио мэра, ранее сотрудника областной администрации;

- Игоря Рогатых, заместителя начальника управления, председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации городского округа «Котлас»;

- Светлану Юринскую — заместителя главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов администрации городского округа «Город Архангельск».

Позже депутатский корпус утвердит одного из оставшихся двоих. Наши наблюдатели делают ставку… нетрудно догадаться, на кого.

Напомним, место градоначальника Котласа оказалось вакантным после добровольно-принудительной отставки Светланы Дейнеко. Подробности читайте здесь.