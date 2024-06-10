Благоустройство набережной Соломбалки: Морев потребовал результата, а не оправданий

Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с депутатами и общественниками провел встречу с подрядчиками на благоустройстве набережной Соломбалки.

"Есть и хорошие новости, и тревожные, -написал Дмитрий Морев на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. - На берегу со стороны ул. Адмиралтейской подрядчик ТПК «Основа» работает в энергичном темпе и даже планирует завершить свою часть раньше срока – до конца августа. Контуры всех дорожек и детской площадки, действительно, видны. В режиме эксперимента на тротуарах используется террасная доска с особой пропиткой. В дальнейшем оценим этот вариант в эксплуатации и подумаем над применением на других территориях – вместо обычных досок. На берегу со стороны ул. Краснофлотской подрядная организация «КСТ» отстает от графика. Руководитель ссылается на сложности с поставкой винтовых свай. Но нам нужен результат, а не оправдания. Предложили компании работать в 2-3 смены, чтобы наверстать время. Работы с винтовыми сваями почти бесшумные и могут проводиться ночью. Хотя по контракту завершение благоустройства предполагается весной следующего года, но тянуть до морозов нецелесообразно. Поэтому уже сейчас мы начнем претензионную работу".

В дополнение к благоустройству набережной член общественного Совета Соломбальского округа Алексей Бельков и депутат Гордумы Аркадий Пороховник организовали очистку реки от многочисленных шин и металлических конструкций.



