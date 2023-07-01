Архангельский общественник в 14-й везет гуманитарку в новые регионы России

Известный архангельский общественник Владислав Жгилев в четырнадцатый раз отправился в новые регионы России.

На этот раз пункт назначения – Мелитополь. Главная задача гуманитарной миссии – доставить учебные принадлежности для школьников Мелитополя до начала учебного года. Грузовая машина заполнена до отказа школьными принадлежностями. Здесь собраны тетради, рюкзаки, альбомы, ручки, детские книги, наборы школьников. Ежегодная акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» и всероссийская «Дети Донбасса - дети России» в очередной раз объединили активных архангелогородцев.



Сбор помощи проходил на базе Штаба общественной поддержки, в региональном отделении «Единой России», и в отделении «Красного креста». Усилиями членов городского совета ветеранов, общественных организаций, предпринимателей, депутатов фракции «Единая Россия» и неравнодушных северян удалось собрать полторы тонны гуманитарного груза.

«Есть, например, один многоквартирный дом в Архангельске, по ул. Воскресенская, 112 так его жители все вместе приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Передают вещи, книги уже четвертую мою поездку», - рассказал Владислав Жгилев.

В Мелитополе активист посетит четыре школы, проведет футбольный турнир, где ребятам подарят футбольные мячи и выставку детских рисунков. Без внимания не останутся и раненые военнослужащие. По пути обязательно заезд в госпиталь, куда везут средства реабилитации, медикаменты.

«Каждый раз еду туда, словно в родные края. Но там еще, конечно, нужно провести большие работы по восстановлению. Там много церквей разрушено, бывает, идешь по дороге – купол лежит прямо на земле. Приезжаешь туда, продуктами делишься со всеми обязательно, а как иначе?», - поделился эмоциями общественник.

Перед отправкой в Штабе общественной поддержки вручили памятные знаки «От благодарного луганского народа» всем, кто на постоянной основе участвует в сборе гуманитарной помощи.

«Хочу выразить огромную признательность всем участникам акции, кто откликнулся на призыв помочь маленьким школьникам Мелитополя, всем, чье доброе сердце неравнодушно к чужим бедам. Даже если это была совсем небольшая помощь – люди порой приносили пакетик тетрадей – это уже большой вклад в общее дело. Только сообща мы сможем победить», - отметил депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

Акция «Собери ребенка в школу» продолжится в Архангельской области. До 1 сентября волонтеры Штаба общественной поддержки передадут детям из многодетных и малоимущих семей школьные вещи.



