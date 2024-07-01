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Архангельская область помогает подшефному Мелитополю

Во время гуманитарной миссии в новых регионах России представители Губернаторского Центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» не только доставляют грузы для воинских частей. Но и передают гуманитарную помощь в различные социальные организации. Прежде всего – в подшефном Поморью Мелитополе. 

Представители Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» привезли в запорожский поселок Терпение, что рядом с Мариуполем ценный груз. В рамках акции «Дети - детям» собранные в Котласской специальной коррекционной школе  краски, тетради, детская литература и учебные пособия были доставлены в такую же школу-побратим. Директор учреждения Петр Пульянов рассказывает, что украинские военные уходя увезли все оборудование. Школу пришлось фактически восстанавливать, чтобы особым детям было комфортно.

 - То что привезли из Архангельска это очень дорогие посылочки. Каждый ребенок от 7 до 17 лет найдет для себя в книгах в художественной литературе что-то интересное. Для всех это будет очень приятно и для развития детей тоже. Хочу сказать отдельное спасибо всем кто отрывался от своих домашних дел, занимался этой работой, собирал нам помощь. Искренняя признательность от всех нас, - поблагодарил Петр Пульянов

 В сентябре в школу вернуться с каникул 120 ребят. А в ближайшее время планируется увеличить ее штат до 250 человек. С директором Губернаторского Центра Максимом Арбузовым Петр Пульянов обсудил вопрос дальнейшего взаимодействия. В частности речь шла об установке нового ограждения футбольного поля. И о продолжении дружбы с Котласской школой.

 - Конечно это важно – налаживать связи и обмениваться опытом. Они всего два года работают в российском правовом поле, есть юридические нюансы и просто педагогические. Если педагоги, руководящий состав будут знакомиться друг с другом, налаживать добрые отношения это поможет нам всем сделать так, чтобы все дела шли хорошо, - подчеркнул Максим Арбузов.

 Еще один важный объект в Терпенье – дом культуры. Мы здесь уже были в мае. Благодаря архангельским строителям здание учреждения серьезно преобразилось.

 - Ребята из архангельска - большие молодцы! Они проделали большую, очень большую работу. Сделали нам кровлю, отремонтировали нам спортзал, фактически заново его построили. Ребята очень старались, очень переживали за все и мы им очень и очень благодарны, - сказала заведующая Терпеньевским Домом культуры Юлия Майстренко,

 Совсем скоро дом культуры откроет свои двери для жителей. В поселке с простым и таким русским названием – Терпение очень многие благодарны Архангельской области, поскольку наши ребята сделали здесь сразу несколько объектов. А архангельские строители продолжат работу в Запорожье. 


17 август 11:00 | : Политика

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