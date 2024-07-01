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Гуманитарная помощь из Архангельска дошла до Запорожья

Миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» передала посылки военным в Запорожье.

 Одна фура – одна разгрузка. Логистика доставки грузов в зоне специальной военной операции существенно изменилась. Длинные колонны – хорошо заметная цель. А враг наносит удары и по гражданскому транспорту. Автомобиль УАЗ для десантников переданный  Народным фронтом разгружали быстро, с помощью эвакуатора. Машина отправляется на фронт выполнять специальные задачи.

 - Для выполнения задач на «передке» нам всегда нужна машина. Чем она меньше, тем быстрее мы будем двигаться, будем более мобильными в этом плане. УАЗ – небольшой, маневренный идеально нам подходит в том числе и для постановки минных заграждений. Большое спасибо Народному фронту Архангельской области. Без вас – мы ничто! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Докер» из саперного батальона 76-й воздушно-десантной дивизии.

 На другой точке для связистов уже приготовлены посылки со специальным оборудованием. С каким – озвучивать нельзя, ведь от надежности связи во многом зависит успех любого боя. 

 - Я хочу лично от себя и от своего подразделения поблагодарить Замятину Ирину Евгеньевну и Народный фронт Архангельской области. Своей неоценимой поддержкой вы вносите огромный вклад в нашу общую победу. Хочу пожелать вам мирного неба над головой, вам, вашим семьям, здоровья и благополучия вам! – сказал боец с позывным «Редут» из 66-й отдельной бригады управления.

 Особый, небольшой, но очень ценный и нужный груз был передан танкистам. Тепловизионный прицел в умелых руках принесет много пользы и повысит защищенность боевых машин от дронов-камикадзе.

 - Мне передали очень хороший тепловизор. Он позволяет обнаруживать коптеры ночью,  и сбивать их. Очень благодарен Губернаторскому центру «Вместе мы сильнее». Победа будет обязательно за нами. Спасибо вам огромное! – говорит военнослужащий с позывным «ЦСКА», 214-й отдельный танковый полк.

 Боец с позывным «Шива» приехал со своим боевым другом – псом по кличке Джей. Собаку забрали из приюта в Донецке и теперь она охраняет важный объект. А сам «Шива» на Донбассе с 2014 года. Воевал в составе добровольческих подразделений спецназначения. Сейчас обеспечивает работу на фронте спецтехники. Но и для таких подразделений помощь из далекого Поморья – очень важна.

 - Вы делаете ребята большое дело. Скажем так – на таких людях как вы как говориться Россия держится. И соответственно ваша помощь для нас – неоценима. Это действительно так, - подчеркнул военнослужащий догобровольческ научно-технического центра «Царские волки».

 От Каховки до Работино: танкисты, десантники, артиллеристы, связисты, операторы беспилотных летательных аппаратов. Не перечислить все подразделения, в которых воюют наши земляки. По соображениям безопасности разгрузка проходила в разных местах вдоль всей линии Днепровского фронта. Проехав через все Запорожье, команда Губернаторского центра оперативно передала все посылки по назначению. Из рук – в руки бойцам.

 

16 август 11:30 | : Политика

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