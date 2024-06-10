"Единая Россия" действенно решает проблемы жителей Поморья

Центры поддержки и защиты граждан — это яркий пример реализации народной программы партии, которая направлена на реальную помощь людям.

Центры поддержки и защиты граждан (ЦПЗГ), созданные по инициативе губернатора Александра Цыбульского, работают по всей области.

Так, например, в Верхнетоемском округе работники центра «Слышать людей, работать для людей» очистили территорию клуба и администрации в преддверии праздника «Гуляй, Зеленник».

В Вилегодском округе юристы помогли жителю села Ильинско-Подомское разобраться с вопросом о пользовании пешеходным мостом во время его ремонта. Жители деревни Усть-Ваги обратились с просьбой о помощи в приобретении спортивного инвентаря для детей. Руководитель центра Надежда Салыкина и ее команда оперативно отреагировали на просьбу. Теперь дети могут наслаждаться любимой игрой.

В Ленском округе ЦПЗГ оказал помощь гостю, приехавшему на лето в Ленский район, приобрести билет на обратную дорогу домой.

Кроме того, в Виноградовском округе жительница Березника обратилась в Центр поддержки и защиты граждан «Единой России» за помощью после укуса клеща. Работники центра связались с исполняющей обязанности заведующей поликлиникой Виноградовской ЦРБ Еленой Росляковой и проконсультировали жительницу о том, как действовать в подобных случаях.