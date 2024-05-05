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В Архангельской области работают центры защиты и поддержки граждан

Площадки созданы в рамках народной программы «Единой России» по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора области Александра Цыбульского. В центрах поддержки и защиты граждан (далее – ЦПЗГ) принимают обращения людей, по возможности решая проблемы на месте или в кратчайший срок. 

В Котласе неравнодушные горожане сообщили партийцам о плачевном состоянии памятника, установленного в честь участников и погибших в годы Великой Отечественной войны, который расположен на местном кладбище. Плакат с надписью выцвел и частично отвалился от постамента. Выяснилось, что памятник не числится на балансе города. Принято решение отремонтировать его средствами «Единой России» - в июне дело решится. Партийцы согласовали эскиз с обратившимися горожанами, и сейчас новая композиция находится в стадии изготовления. 

Каргопольский ЦПЗГ обработал обращения северян: материальная помощь оказана зональному центру «Патриот», Совету ветеранов войны и труда для проведения праздничных мероприятий, также выделены средства на призы Центру культурного развития для проведения межрайонного шоу-конкурса «Чья невестка лучше?». Это стало возможным благодаря помощи депутата областного Собрания, секретаря Каргопольского местного отделения «Единой России» Ирины Фроловой.

К единороссам Виноградовского округа обратилась супруга бойца спецоперации с просьбой помочь в организации лечения в военном госпитале. Вопрос ЦПЗГ был взят на контроль совместно с губернаторским центром «Вместе мы сильнее»  в лице руководителя Максима Арбузова, который лично позвонил в госпиталь и урегулировал вопрос с лечением военнослужащего.

Сотрудники Коношского приюта для животных получили поддержку от местных партийцев. Единороссы собрали различные виды корма для кошек и собак, крупу, субпродукты, средства гигиены, ветошь. Всё передали по адресу. Добрые дела секретарей первичных отделений Татьяны Мауриной, Натальи Кочуровой, Дмитрия Сивкова, а также семей Филатовых и Арабаджи оценили не только сотрудники приюта, но и их обитатели.

Детсадовцы верхнетоемского «Лесовичка» обрадовались посылке от депутата-единоросса  местного Собрания Ирины Коптевой. Она сделала подарки малышам – фломастеры, раскраски, а выпускникам заведения – наборы для рисования. В течение года женщина поставляла в сад всё, что нужно для творческой работы воспитателей и их подопечных. Коллектив «Лесовичка» благодарен члену «Единой России» Ирине Коптевой.

На примере деятельности местных ЦПЗГ можно видеть реализацию важного и востребованного проекта «Единой России».


28 май 17:19 | : Политика

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