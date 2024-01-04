"Единая Россия" помогает жителям Поморья решить их проблемы

Сотрудники рабочих групп центров поддержки и защиты граждан оперативно реагируют на проблемы северян.

Площадки созданы в рамках народной программы «Единой России» по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения Партии, губернатора области Александра Цыбульского. В центрах поддержки и защиты граждан (далее – ЦПЗГ) принимают обращения людей – сроки и решение вопросов зависят от ситуаций, с которыми они обращаются.

Инициативу первичного отделения «Березниковское» Виноградовского местного отделения «Единой России» по установке баннеров с именами и портретами земляков-чемпионов материально поддержало Архангельское региональное отделение Партии в лице исполняющего обязанности руководителя исполкома Андрея Кожинова.

Весной в ЦПЗГ обратился учитель физкультуры Александр Уткин с просьбой о выделении средств на печать баннеров с именами выдающихся спортсменов, чемпионов России, уроженцев Виноградовского округа. В рамках Года молодёжи, объявленного губернатором Поморья, активисты сочли нужным реализовать этот проект. Баннеры были установлены на площадке ГТО у Березниковского техникума, где они учились. Виноградовское местное отделение Партии благодарит за помощь и поддержку Архангельское региональное отделение «Единой России».

Обратилась в Виноградовский ЦПЗГ и многодетная мама с вопросом по организации работы платного туалета в парке Победы. Летом здесь отдыхает особенно много детей, и потребность в нём есть. Руководитель местного ЦПЗГ Надежда Салыкина взяла вопрос на контроль. Члены рабочей группы связались с собственником платного туалета и уточнили, возможно ли наладить его работу в выходные и праздничные дни – на это потребуется небольшая сумма. Работа ведётся, и вопрос пообещали решить положительно в ближайшие дни.

В Шенкурский ЦПЗГ поступило обращение от жителей многоквартирного дома по улице 50 лет Октября с просьбой по устранению незавершённых ремонтных работ, а также по приведению в нормальное состояние придомовой территории. Люди просили восстановить панель, разобранную во время ремонта, и убрать мусор на прилегающей территории. Вопрос взят на контроль секретарём Шенкурского местного отделения Анной Заседателевой.

Северяне пожаловались и на отсутствие воды в многоквартирном доме с 3 июня 2024 года. Обращение было направлено в МУП «Чистая вода». Ремонтные работы провели оперативно, и 6 июня вода в дом поступила.

Лешуконское местное отделение Партии приобрело необходимые материалы для покраски ограждения на футбольном поле в районе Мелосполья. Работы выполнили ребята из трудового лагеря Лешуконской школы.

В Онежском ЦПЗГ состоялись тематические приёмы граждан по вопросам материнства и детства. Их провели депутаты Онежского районного Собрания. Вопросы касались оформления медицинских заключений для направления детей в оздоровительные лагеря. Обратившимся родителям дали разъяснения и соответствующие консультации. Напомним, что выстраивание целостной системы поддержки семей с детьми продолжит реализовываться в России и в 2024 году.



