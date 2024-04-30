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Архангельские единороссы помогают людям

Все обращения северян берутся на контроль и рассматриваются в срок.

Созданный по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора области Александра Цыбульского Центр поддержки и защиты граждан (далее – ЦПЗГ) работает в 25 муниципальных образованиях Поморья. Плюсы созданных площадок очевидны. Еженедельно к специалистам рабочих групп обращаются жители сёл и деревень с целью получения необходимой помощи.

Центры созданы в рамках народной программы «Единой России», которая отражает весь спектр жизненно важных вопросов, составивших её основу. Руководствуясь обращениями жителей городов, сельских территорий, деревень Поморья специалисты ЦПЗГ проводят консультации по различным направлениям и темам – это и сфера ЖКХ, и вопросы социального обеспечения, помощь участникам СВО и членам их семей, юридические консультации и многое другое, что волнует северян. 

Например, в детском саду «Искорка» Виноградовского округа пройдёт выпускной для детишек. И всё это под красивые звуки электронного фортепьяно, ремонт которого удалось осуществить практически незамедлительно. Надежда Салыкина, руководитель местного ЦПЗГ приняла обращение от музыкального работника «Искорки» с просьбой о починке инструмента. В Архангельске нашли мастера, который справился с работой в кратчайший срок.

О порядке и процедуре вступления в палату молодых депутатов Вельского района, необходимых документах и своевременных алгоритмах действий соискателям разъяснила депутат районного Собрания Зинаида Рыжкова. 

Партийный актив местного отделения «Единой России» Котласа продолжает оказывать своевременную и необходимую помощь фронту. Бойцы-котлашане, воюющие на Запорожском направлении, получили гуманитарный груз от земляков. Его доставил брат одного из военнослужащих. Помогал со сбором председатель местного Совета сторонников «Единой России», ветеран боевых действий Андрей Кучин вместе с волонтёрами «ZOV_ Котлас» и неравнодушными северянами.

Каргопольские «Обережницы» и неравнодушные жители окрестных деревень округа не только снабжают фронт маскировочными сетями, браслетами из парокорда для бойцов, необходимыми вещами и продовольствием, но и с большим энтузиазмом берутся за осваивание изготовления новых маскировочных одежд для снайперов, в народе прозванных «костюмом Лешего».

Лешуконским ЦПЗГ «Единой России» оказана спонсорская помощь на приобретение сладких призов для участников традиционного детского концерта «Созвездие талантов».

На примере деятельности местных ЦПЗГ можно видеть реализацию важного и востребованного проекта «Единой России».


20 май 13:17 | : Политика

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