"Единая Россия" пришла на помощь жителям Поморья

Жители сельских поселений Архангельской области не остаются один на один с проблемами.

Созданный по инициативе секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора области Александра Цыбульского Центр поддержки и защиты граждан (далее – ЦПЗГ) работает в 25 муниципальных образованиях Поморья. Плюсы созданных площадок очевидны. Еженедельно к специалистам рабочих групп обращаются жители сёл и деревень с целью получения необходимой помощи.

«Мы создавали наши центры в рамках народной программы «Единой России», которая отражает весь спектр жизненно важных вопросов, составивших её основу. Руководствуясь народными чаяниями, наши специалисты проводят консультации для северян в сфере ЖКХ, разъясняют нюансы программы расселения из аварийного жилья, помогают в вопросах социального обеспечения, а это – выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, нетрудоспособным гражданам, оказывают помощь участникам СВО и членам их семей, дают юридические консультации по заявленным проблемам. Региональное отделение «Единой России» и местные отделения Партии заинтересованы в помощи людям», - сказала координатор проекта, юрист реготделения Нарине Асоян.

Во время недавнего ледохода село Яренск оказалось в сложной ситуации – подтопление коснулось жилых домов и гаражей. Яренчане обратились к специалистам ЦПЗГ в Ленском районе. В тот же день представители районной администрации выехали на место подтопления и совместными усилиями активистов «Единой России», неравнодушных селян и сотрудников коммунальной сферы с проблемой удалось справиться.

«Замглавы Ленского района Ирина Чукичева организовала необходимую помощь селянам. На место выехал специалист, людям объяснили, что в ближайшее время будут проведены земляные работы, в ходе которых вокруг части населённого пункта Яренска и гаражей проложат канавы для оттока воды. Жителям подтопленных домов была оказана помощь на месте», - рассказала исполнительный секретарь Ленского местного отделения «Единой России» Елена Ивченко.

Также в ЦПЗГ Ленского района обратилась мать участника СВО с просьбой распилить дрова. На просьбу откликнулись волонтёры местного Совета молодёжи во главе с председателем Екатериной Черепановой. В ближайшее время проблема будет решена.

Семье военнослужащего Лешуконского округа в местном ЦПЗГ была оказана информационная и методическая поддержка. Обратившимся гражданам также помогли в заполнении необходимых документов.

Жители деревни Карговино Виноградовского района попросили отремонтировать общественный колодец. Секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Аннин оказал финансовую помощь селянам и приобрёл четыре бетонных кольца для ремонта колодца.

«Ремонтные работы проведём силами ТОС в июле-августе, когда спадёт вода. Нам важно было по ледовой переправе доставить кольца в деревню. Мы успели до ледохода», - прокомментировал Андрей Аннин.

Общественникам «Тимошинского землячества», обратившимся в ЦПЗГ Верхнетоемского местного отделения, помогли приобрести сувенирную продукцию для проведения мероприятий. Это сделала лично Ирина Коптева, член «Единой России».

Начинающие предприниматели Онежского района получили все необходимые разъяснения по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от сотрудников местного ЦПЗГ «Единой России». Также были проведены консультации по получению пособий и мер поддержки отдельных категорий граждан. Поднимались вопросы отсутствия отделения налоговой службы в Онежском районе. Все заявления онежан взяты на контроль и включены в работу.

Жители деревни Копалинская Шенкурского округа обратились в Центр с несколькими просьбами: требуется установить уличный фонарь в начале деревни и дополнительные контейнеры ТКО с крышками на её территории, а также отремонтировать дорогу на участке Шенкурск-Копалинская. Все вопросы взяты на контроль.

Галина Ильина, секретарь первичного отделения «Единой России», председатель ТОС «Любимая деревенька» Вилегодского округа обратилась в местный ЦПЗГ с просьбой о приобретении дополнительного комплекта народных костюмов для туристического объекта «Берёзовый парк» деревни Выползово. Необходимые средства на покупку были выделены, и в ближайшее время костюмы будут доставлены по адресу.

Неравнодушная жительница села Лешуконское обратилась к единороссам в ЦПЗГ с идеей организации площадки для спортивного комплекса. Место под зону для занятий спортом есть. Остаётся только приобрести нужный инвентарь для тренировок селян и поставить скамейки для отдыха. Предложение поддержали и взяли в работу.

На примере деятельности местных ЦПЗГ можно видеть реализацию важного и востребованного проекта «Единой России».



