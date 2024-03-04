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Проспект Ломоносова в Архангельске превратится в улицу для прогулок

О грандиозных планах преобразования одной из главных транспортных артерий центра областной столицы поведал градоначальник Дмитрий Морев:

- Из проспекта Ломоносова создаем полноценную прогулочную улицу. Как организована работа по строительству и ремонту тротуаров на этом объекте, сегодня проверил лично.

 Вместе с главным инженером «Автодорог» и начальником участка мы прошли пешком от ул. Гагарина до Воскресенской. В таких проектах важно уделять внимание деталям: от проходов к тротуару с парковок до асфальтовых карманов для скамеек.

 На проспекте Ломоносова везде будет нормальный тротуар: с обеих сторон подрядчик ремонтирует или строит недостающие участки пешеходных дорожек. Мы добавляем парковки: теперь не нужно будет ставить машины на грунт. Обустраиваем карманы для автобусов, чтобы общественный транспорт не тормозил поток машин. В проекте предусмотрели установку 40 скамеек и новых павильонов ожидания.

 Особое внимание дорожников обратил на благоустройство газонов вдоль проспекта: должны завезти плодородный грунт, посеять качественную траву.

 «Горсвет» при этом меняет 40 опор освещения и все старые светильники на светодиодные. Перекрестки будут подсвечены ярче – этот контраст призван обеспечить безопасность пешеходов.

 Будем стремиться завершить основной объем работ к 1 сентября, чтобы светофоры, знаки и разметка уже были на этом оживленном проспекте к началу нового учебного года.


14 июнь 14:18 | : Политика / Экономика

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