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Дмитрий Морев анонсировал начало полного обновления пр-кта Ломоносова

Глава Архангельска известил о долгожданном событии:

- Завтра, 25 апреля, начинаем ремонт проспекта Ломоносова

 4,8 км магистрали будет обновлено на всем протяжении – от ул. Гагарина до ул. Урицкого.

 В четверг подрядчик начнет работать над понижением люков, с 26 апреля стартует фрезерование и демонтаж бортового камня. Будут действовать ограничения движения по одной полосе, поэтому водителям нужно учесть это и закладывать больше времени на поездку! Первый участок, куда выйдут дорожники с фрезой, - от ул. Гагарина до ул. Суворова.

 В контракте мы предусмотрели полноценный ремонт: кроме проезжей части и бортов – обновление тротуаров, парковочных карманов, замену автобусных павильонов, установку скамеек. Это знаковый проспект: он соединяет разные округа и должен быть обустроен с учетом интересов водителей, пешеходов и жителей прилегающих кварталов.

 Всего по президентскому нацпроекту БКД в этом году отремонтируем 8 дорожных участков. А через 3-4 дня приступим к противоаварийному ямочному ремонту. После зимы многие дороги требуют внимания, и план работ на ближайшее время департамент транспорта уже составил.

24 апрель 16:49 | : Экономика

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