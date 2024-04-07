РВК-Архангельск готовится к ремонту проспекта Ломоносова

Специалисты РВК-Архангельск совместно с "Помордорстроем" ведут подготовительные работы к ремонту проспекта Ломоносова.



Перед укладкой асфальта дорожники должны отметить на своих картах все колодцы, чтобы учесть эти данные в своей работе. Это позволит избежать в дальнейшем неприятных ситуаций, когда водоканалу приходится портить дорожное полотно, выдалбливая для проведения ремонтных работ на сетях колодцы.



«Сверяясь с картами и с помощью GPS-оборудования, мы отметили на плане производства работ все водопроводные и канализационные колодцы на участке от улицы Карла Маркса до улицы Урицкого по проспекту Ломоносова. Этот 170 колодцев. При этом нашли 30, которые еще при прошлом ремонте дороги были закатаны в асфальт», - рассказал ведущий геодезист РВК-Архангельск Сергей Павлов.

Участок от улицы Гагарина по пр. Ломоносова, где дорожники уже приступили к работам, так же будет обследован в ближайшие дни.

Отметим, что по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» по проспекту Ломоносова в Архангельске будет обновлено 4,8 км магистрали. Кроме проезжей части и бортов предусмотрено обновление тротуаров, парковочных карманов, замена автобусных павильонов, установка скамеек. Замена подземных коммуникаций под проспектом проектом не предусмотрена.



Будут действовать ограничения движения по одной полосе, поэтому водителям нужно учесть это и закладывать больше времени на поездку.



Первый участок, куда выйдут дорожники с фрезой, - от ул. Гагарина до ул. Суворова.



Всего по президентскому нацпроекту БКД в этом году отремонтируют 8 дорожных участков.



