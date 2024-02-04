"Единая Россия" лоббирует новые меры поддержки участников СВО

Рабочая группа по СВО направила очередной доклад Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В нём предложены новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.

«В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий - и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас «или/или»); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)», - отметил он.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтёров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей - в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолётов.

«[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», - сообщил Андрей Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь Генсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО.

«На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть - недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», - сказал он.

Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года.

«За это время по поручению Президента внесли в Госдуму законопроект о защите прав «фактических» семей погибших и без вести пропавших участников СВО. Среди других внесённых инициатив: законопроект об учёте в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерождённых детей погибших бойцов; о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства; об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта», - пояснил Андрей Турчак.

На заключение Правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счёт для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.