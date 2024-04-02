"Единая Россия" продвигает новые меры поддержки участников СВО

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту. В нём, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчётах страховки при оформлении кредитов, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сейчас военнослужащие переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков. При отказе же от него ставка по кредиту повышается», - пояснил он.

Предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Таким образом, сумма выплат искусственно увеличивается.

Среди инициатив - возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов.

«Сейчас в определённом законом перечне получателей опекуны не упомянуты», - подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ.

«В подобных ситуациях банки частично или полностью списывают людям долги. Но от налога на полученные таким образом «доходы» сегодня освобождаются пока только жители ЛДНР», - разъяснил секретарь Генсовета партии.

Он также доложил Президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой.

«Госдумой принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии - по потере кормильца - детям-инвалидам погибших участников СВО. В первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников спецоперации по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства», - сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСИН, участвовавшим в спецоперации.

«По предложению рабочей группы Минобороны будет информировать военнослужащих о праве и порядке оформления различных доверенностей. Это позволит родственникам управлять имуществом и обязательствами бойцов, пока они находятся на фронте», - резюмировал глава рабочей группы.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе, возникшие из договоров поручительства; право на страхование.