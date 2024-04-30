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Александр Спиридонов рассказал о пенсиях детям погибших бойцов СВО

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») прокомментировал важный нюанс реализации народной программы Партии, который чётко прослеживается в недавнем законе, коснувшемся семей погибших участников СВО.

«Народная программа «Единой России» тем эффективна и хороша, что реализуется в ныне действующих федеральных законах. Это не просто декларация, что нужно что-то сделать, а большая ответственность. Мы, единороссы, берём изначально на себя обязательства выполнить всё, что вносим в народную программу. Руководство Партии в лице секретаря Генсовета Андрея Турчака строго за этим следит, и мы вместе, всей командой, работаем, чтобы все инициативы были претворены в жизнь, как, например, закон о получении двух пенсий детьми погибших участников СВО до 23-летнего возраста», - сказал федеральный парламентарий.

Напомним, рабочая группа по СВО ранее внесла соответствующие поправки в Государственную Думу. Исходя из чего, дети погибших бойцов спецоперации будут получать одновременно две пенсии до достижения ребёнком 23 лет. До недавнего времени в таких семьях дети получали пенсии до восьми лет. Что показательно, эта законодательная норма также распространяется на жён погибших военнослужащих независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода.

20 май 16:38 | : Политика

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