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Из Архангельска на Донбасс ушли 65 тонн гуманитарной помощи

8-я и рекордная отправка, организованная Губернаторским центром и волонтёрскими организациями Поморья включает 21 большегрузный автоприцеп. В них размещены 30 автомобилей и более 65 тонн гуманитарной помощи.

 – С каждым разом количество гуманитарного груза растёт. Сейчас ещё больше набрал обороты поток транспорта, который передаётся на СВО. В первую очередь это внедорожники. Они ремонтируются, подготавливаются к выездам, и мы их доставляем, – рассказал директор Губернаторского центра Архангельской области Максим Арбузов. 

 Традиционно груз отправится по маршруту ЛНР – ДНР – Запорожская и Херсонская области. Сопровождают колонну сотрудники Губернаторского центра. По словам Максима Арбузова, их задача – передать груз лично в руки представителям воинских частей, а также выяснить обстановку на месте, узнать новые запросы по передаче груза для участников специальной воинской операции и мирных жителей новых регионов. 

 Помимо Губернаторского центра в формировании груза традиционно участвуют волонтёрские движения. Их состав неизменен – «Феникс Архангельск», «Феникс Северодвинск», фонд помощи «СВОи Люди», благотворительный фонд «Победа за нами», региональный Комитет семей воинов Отечества, Холмогорское отделение «Боевое Братство», отделение партии «Единая Россия», а также САФУ им. М. В. Ломоносова. Часть посылок собрана силами жителей Поморья – это адресные посылки, письма для бойцов. Большую помощь в отправке миссии оказал лично депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

 Загрузка большегрузов проходила в несколько дней на территории Архангельска, Северодвинска, Каргополя, а также Вельска и Устьянского округа. Помимо традиционного груза в виде транспортных и технических средств, предметов личной гигиены, продуктов питания и медикаментов в зону проведения специальной военной операции отправятся два квадроцикла и лодка, пасхальные куличи, пироги местного производства. Часть груза отправится в подшефный город – Мелитополь. Местные жители получат специальное оборудование для занятий спортом, а также офисную мебель. 

 Первые машины, которые отправились из Архангельска на прошлой неделе, успешно добрались до воинских частей и прифронтовых госпиталей. Военнослужащие получали три автомобиля, а также медикаменты, собранные по запросам и спискам медиков с передовой, медицинские инструменты и оборудование: портативный аппарат УЗИ, прикроватный монитор, стерилизатор инструментов, хирургический сшиватель, аппарат ЭКГ, автоматическая капельница.

 Уже в третий раз в составе миссии работает съемочная группа архангельских журналистов. Их репортажи с места событий смотрите в эфире ГТРК «Поморье». 

 

08 май 16:00 | : Политика

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