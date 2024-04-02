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С возвращением. Ганущенко назначен главой Ломоносовского округа

Буквально пару часов назад мы сообщили об отставке директора департамента городского хозяйства Алексея Ганущенко. К которому были объективные претензии не только от жителей Архангельска, но и от городских депутатов («неуд» по итогам работы за 2023 год).

Наши наблюдатели были уверены, что это конец чиновничьей карьеры. Какое там…

Уже пришла информация, что тот же человек назначен главой Ломоносовского округа областной столицы, взамен отбывшей руководить Онежским районом Веры Пономаревой.

О чем это говорит? По мнению тех же наблюдателей, о пустоте кадровой корзины опытных хозяйственников. Или о хорошей «крыше» у «двухчасового» отставника. Других вариантов не наблюдается…

(картина Репина «Не ждали»)

26 апрель 13:28 | : Политика

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