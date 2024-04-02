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И поделом. Ушел в отставку начальник горхоза Архангельска

Алексей Ганущенко покидает пост директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска.

Напомним, именно его работе на последней сессии АрхГорДумы депутаты решительно поставили оценку «неудовлетворительно».

Наблюдатели полагают, что отставка прошла в режиме добровольно-принудительно. Ганущенко ставится в вину весенний коллапс в системе городского ЖКХ, а также непонятки с реконструкцией площади Профсоюзов, где работы растянулись вопреки ранее объявленным срокам.

До кресла директора департамента Ганущенко занимал пост главы округа Майская горка. Отзывы о той его работе тоже были так себе. По мнению наших наблюдателей, теперь бывший чиновник уйдет на вольные хлеба.

26 апрель 11:34 | : Политика / Скандалы

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