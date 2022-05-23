Майская горка: с новым главным!

С сегодняшнего дня администрацию округа Майская горка, где проживает более 46 тысяч человек, возглавил Андрей Попов.
Информация о нем пока скупая. В течение последних двух лет Андрей Анатольевич занимал должность заместителя главы администрации округа Варавино-Фактория и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Ранее администрацией округа Майская горка руководил Алексей Ганущенко, который с 1 августа назначен директором департамента городского хозяйства администрации Архангельска.
А вообще ротация – штука полезная. Лишь бы не заканчивалась обычной рокировкой (перетряской старой кадровой корзины).