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Майская горка: с новым главным!

С сегодняшнего дня администрацию округа Майская горка, где проживает более 46 тысяч человек, возглавил Андрей Попов. 

Информация о нем пока скупая. В течение последних двух лет Андрей Анатольевич занимал должность заместителя главы администрации округа Варавино-Фактория и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

Ранее администрацией округа Майская горка руководил Алексей Ганущенко, который с 1 августа назначен директором департамента городского хозяйства администрации Архангельска.

А вообще ротация – штука полезная. Лишь бы не заканчивалась обычной рокировкой (перетряской старой кадровой корзины).

 

29 август 13:17 | : Политика

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